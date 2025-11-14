福岡県直方市植木の自営業、吉田彰さん（73）が、趣味で集めている千点以上のカエルの置物や人形などの寄付先を探している。「不特定多数の人が訪れる場所に置いてもらって、見た人がほっこりした気持ちになってほしい」と話し、個人宅ではなく病院や福祉施設、神社などを想定している。収集を始めたのは7、8年前から。佐賀県内の神社を訪れた際、役目を終えたという小さなお社が並べてあり、その一つをもらい受けて庭に置いた