º´²ì¸©¤Ï13Æü¡¢¸©È¯Ãí¤Î¹©»öÈñ·×3710Ëü±ß¤Î²áÂç»Ù½Ð¤Ê¤É¡¢»öÌ³¼êÂ³¤­·×55·ï¤Ç¥ß¥¹¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¤¤¤º¤ì¤âÎà»÷¤Î»ö°Æ¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±ÄÉ²ÃÄ´ºº¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¸©¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¹©»öÈñ¤Î²áÂç»Ù½Ð¤Ï2020Ç¯ÅÙ¡Á24Ç¯ÅÙ¤òÄ´ºº¡£27·ï¤¢¤êÁ´¤Æ¤¬¡¢Àß·×ÊÑ¹¹¤Ë¤è¤êÉ¬Í×¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿·ÐÈñ¤ò¸í¤Ã¤Æ·×¾å¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¸¶°ø¤È¤¤¤¦¡£¤³¤ì¤ËÈ¼¤¤¹ñ¤Î¸òÉÕ¶â¤Ê¤É1997Ëü±ß¤ò²áÂç¤Ë¼õ¤±Æþ¤ì¤¿¡£²á¾¯»Ù½Ð¤â4·ï¤Ç·×1226Ëü±ßÊ¬È¯³Ð¤·¤¿¡£¸©¤Ï¸©