佐賀県嬉野市長選と同市議選（来年1月18日告示、同25日投開票）の立候補予定者説明会が13日、同市中央公民館であった。市長選には3選を目指す現職の村上大祐氏（43）と、新人の同市議、山口卓也氏（40）の2陣営が出席した。市議選（定数16）には現職15人、新人6人の計21陣営が出席した。有権者数は2万419人（9月1日現在、市選管調べ）。（松本紗菜子）