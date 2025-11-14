紅葉の名所として知られる佐賀県神埼市の国名勝「九年庵」で、15〜30日に秋の一般公開が行われる。例年9日間限定だったが、より多くの人に楽しんでもらおうと、主催する県などが期間を延ばした。建物を上から眺められるスポットを含む新ルートも公開する。九年庵は、実業家の伊丹文右衛門と息子の弥太郎が明治時代に築いた。モミジと地面のこけ、かやぶき屋根との色の対比が美しく、毎年県内外から多くの人が訪れる。現在は県