朝鮮出兵の拠点として、豊臣秀吉が築城した名護屋城（佐賀県唐津市）。家臣・前田利家が城に隣接する形で一時的な拠点「陣」を構えていたことは知られているが、その全貌が明らかになりつつある。県は4日、陣があったとされる広大な敷地に堀とみられる遺構が見つかった、と発表した。すでに庭園が設けられていたことも分かっており、識者からは、その遺構の規模などから「もはや陣ではなく、城だ」との声も上がる。調査で判明し