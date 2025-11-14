三菱ケミカルグループは15日午前10時〜午後4時、北九州市八幡西区黒崎城石の九州事業所正門前広場で、黒崎感謝祭を開く。ステージでのパフォーマンスや子ども向けのオペレーター体験、剣道・弓道・茶道などのイベントがあり、キッチンカーなど約30の露店が並ぶ。前身の日本タール工業が1935年に黒崎工場の操業を始めて今年で90年を迎えた。九州事業所では約1300人が働いており、地域への感謝を込め毎年この時期に催しを開いて