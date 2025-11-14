福岡県朝倉市で江戸時代後期から続く清酒や焼酎の老舗の蔵元「篠崎」は16日、同市比良松の「新道蒸溜所」で9年ぶりの感謝祭を開く。施設見学や試飲、テイスティングセミナーなどがある。入場無料。新道蒸溜所は2021年8月に篠崎が稼働させた県内初のウイスキー蒸留所。施設見学では発酵装置や蒸留器などムギからウイスキーができる工程を確認でき、約2500個のたるが並ぶ貯蔵庫にも入れる。無料の自由見学と、スタッフが引率と説