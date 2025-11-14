西日本政経懇話会11月例会は21日正午から福岡市中央区天神のソラリア西鉄ホテル福岡で開催します。静岡県立大学国際関係学部教授の奧薗秀樹氏が「韓国政治の現在地と日韓関係」と題して講演します。西日本政経懇話会は年会費9万6000円（昼食代含む。代理出席可。お試し料金1万2000円1回限り）。問い合わせは同会事務局＝092（711）5131。