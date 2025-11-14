核の脅威を高める新たな動きが出ている。核兵器廃絶に逆行する行為をエスカレートさせないよう、世界の指導者は理性的に行動すべきだ。トランプ米大統領が、米国への投資の見返りとして韓国の原子力潜水艦建造を承認したと自身の交流サイト（SNS）で発表した。米国の核兵器の実験再開を国防総省に指示したことも明らかにした。中国やロシアなどとの軍事的緊張や世界の核危機を高める。到底容認できない言動である。韓国の