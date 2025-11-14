福岡国際マラソン2025（12月7日・平和台陸上競技場発着）の大会事務局は13日、2時間5分58秒の自己記録を持つ細谷恭平（黒崎播磨）、22年世界選手権オレゴン大会代表の西山雄介（トヨタ自動車）ら招待選手11人を発表した。今大会は来秋の愛知・名古屋アジア大会、28年ロサンゼルス五輪の男子マラソン代表選考会を兼ねる。昨年大会では吉田祐也（GMOインターネットグループ）が日本歴代3位となる大会記録の2時間5分16秒で制し、