北海道・帯広警察署は11月13日、住所不定・無職の男（41）を脅迫の疑いで逮捕しました。男は11月6日午後10時半ごろから午後11時50分ごろまでの間に、帯広市内に住む母親（68）に対し、SNSで「何がなんでも、ぶっ殺す」などと送信し、脅迫した疑いが持たれています。警察によりますと、男は母親に、自身の弟などに危害を加える旨を伝えていたということです。関係者から「母親が息子に脅された」と通報があり、事件が発覚。母親の住