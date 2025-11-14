ベネズエラのマドゥロ大統領（ロイター＝共同）【ワシントン共同】米CBSテレビは13日、米軍高官らが、ベネズエラに対する地上攻撃を含む複数の軍事作戦案をトランプ大統領に提示したと報じた。複数の関係者の話としている。米政府は、ベネズエラの反米マドゥロ政権が麻薬密輸に関与していると主張して圧力を強めており、地上攻撃に踏み切るかどうかが焦点となっている。CBSによると、ヘグセス国防長官と制服組トップのケイン統