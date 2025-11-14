女優の志田未来が主演を務める2026年1月スタートのTBS系火曜ドラマ『未来のムスコ』(毎週火曜22:00〜)に塩野瑛久、小瀧望(WEST.)、兵頭功海が出演することが14日、発表された。左から小瀧望、塩野瑛久、兵頭功海(C)TBS○未来から来た息子をきっかけに始まる時を超えたラブストーリー『マルモのおきて』(2011年・フジテレビ)の脚本などで知られる阿相クミコ氏と、黒麦はぢめ氏による人気コミック『未来のムスコ〜恋人いない歴10年