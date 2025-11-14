NY原油先物12月限（WTI）（終値） 1バレル＝58.69（+0.20+0.34%） ニューヨーク原油の当限は小反発。前日に大きく下げた反動から買い戻しが優勢となった。ただ、国際エネルギー機関（ＩＥＡ）が月報で供給過剰見通しを繰り返し指摘したことが重しとなり、戻りは鈍かった。ＩＥＡは足元で供給が拡大しているなか、来年には供給過剰の規模が最大で日量４０９万バレルに達すると想定している。この供給過剰