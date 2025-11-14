第１０４回全国高校サッカー選手権静岡県大会の決勝が１５日、ＩＡＩスタジアム日本平で行われる。１０年ぶりの優勝を目指す藤枝東は、３年ぶりの切符を狙う浜松開誠館と対戦。ボランチの南部陽哉（はるや、３年）が「パスをさばいてゴールへ向かって行く」と闘志を新たにしている。今年の春からレギュラーを任され、伝統校の中盤を支えてきた。豊富な運動量で相手の攻撃の芽を摘み、前線へ正確なパスを放って攻撃をアシスト。