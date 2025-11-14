「いかにも彼らしい」党勢好調だった国民民主党に大ブレーキ――。複数メディアによる最新の世論調査で政党支持率が急落、毎日新聞の調査では10％から5％に半減したほか、読売新聞では9％が5％に、日経新聞でも9％から6％というありさまだ。【実際の写真】タトゥーを入れた女性に外国人の姿も…「玉木雄一郎を総理大臣にする会」設立総会の様子「理由は明白ですよ」とは政治部野党キャップ。「高市早苗首相は先の自民党総裁