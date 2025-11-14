ディープでマニアックなオモシロ話を、ゲストから根掘り葉掘り聞いていくトークバラエティ「ザキ山小屋」。11月14日（金）は、以前放送して大好評だった『博多グルメをこよなく愛する御一行様』が二度目の来館！スタジオに登場したのは、青春時代までを博多で過ごしていたタレントの重盛さと美。そして、重盛の地元の先輩で、博多で売れっ子の芸人として活躍しているマサルがリモートで出演する！ ©ABCテ