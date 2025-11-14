【ワシントン共同】米ブルームバーグ通信は13日、来年1月にスイス東部ダボスで開かれる世界経済フォーラム年次総会（ダボス会議）に、トランプ米大統領が出席する予定だと報じた。第2次トランプ政権の発足直後だった今年は、オンラインで参加した。会議は各国首脳や政財界人、文化人らが出席し、世界経済、環境問題などについて幅広く意見を交換する場となっている。来年は1月19〜23日の日程で開かれる。トランプ氏は今年の