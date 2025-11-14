COP30の会場の入り口＝10日、ブラジル・ベレン【サンパウロ共同】ブラジルの主要紙フォリャ・ジ・サンパウロ電子版は13日、北部ベレンで開催中の国連気候変動枠組み条約第30回締約国会議（COP30）を巡り、国連が会場警備を強化するよう議長国ブラジルに要請したと報じた。11日にデモ隊が会場への侵入を図り、止めに入った警備員と衝突して負傷者が出たことを受けた要請。医療政策の改善を求めるデモ隊に、アマゾン川の河口付近