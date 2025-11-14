「新馬戦」（１６日、東京）来年から種付け料２５万ドル（約３８００万円）と、人気急上昇中の米国種牡馬ノットディスタイムを父に持つダノンマスタング（牡２歳、美浦・田中博）が日曜東京５Ｒ（芝１６００メートル）でベールを脱ぐ。米Ｇ１・ジャイプールＳを制したコグバーンを全兄に持ち、今年のＯＢＳマーチセールで６５万ドル（約１億円）の値が付いた良血だ。１週前の美浦Ｗで６Ｆ７８秒７−３６秒６−１１秒３の好タ