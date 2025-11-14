10月に公表された文科省の調査結果によれば、不登校児童生徒数は過去最多。今後の不登校対策はどうあるべきなのだろうか（写真：kapinon/PIXTA）【写真】10月に公表された文科省調査によれば、不登校児童生徒数は過去最多となった児童生徒の不登校が増加し、社会的な課題として認識されるようになって久しい。文部科学省も「COCOLOプラン」や「不登校・いじめ緊急対策パッケージ」を公表し、対策の切り札として不登校児童生徒の実