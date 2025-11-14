名鉄三河線の車内で16歳の女性の身体を触るなどのわいせつ行為をしたとして、23歳の大学生の男が逮捕されました。警察によりますと、逮捕されたのは、岐阜市に住む大学生の男(23)です。男は今月12日午前9時半過ぎから10時頃までの間、名鉄三河線の知立駅から豊田市駅へ向かう列車内で、女性(16)の身体を触るなどのわいせつ行為をした疑いが持たれています。女性は男の顔を覚えていて、犯行の翌日に豊田市駅に男がいるのを