電車で起きる乗客同士のトラブル。鉄道トレンド総研の調べでは特に「騒音」トラブルに関するコメントが多く寄せられているといいます。実際にあった子連れの女性と中年男性とのトラブルの事例をご紹介します。（鉄道トレンド総研所長・鉄道コラムニスト東 香名子）鉄道内での3大トラブル「騒音」「座席トラブル」「におい」電車の中では静かに穏