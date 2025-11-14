◇福岡国際マラソン2025(12月7日、福岡)12月7日に号砲の福岡国際マラソンは13日、エントリー発表がされました。日本歴代7位である2時間5分58秒の記録を持つ細谷恭平選手(黒崎播磨)がエントリー。2023年大会は4位に入りました。また歴代11位である2時間6分6秒の菊地駿弥選手(中国電力)、2時間6分31秒の自己記録を持ち昨年2位の西山雄介選手(トヨタ自動車)らがエントリー。海外勢では2時間5分28秒の記録を持つゴイトム・キフレ選手(