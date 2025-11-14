人身事故があったのは、奈井江町チャシュナイのJR函館本線16号線踏切付近です。2025年11月14日午前1時半ごろ、札幌方向に走行中の貨物列車が人と衝突しました。当事者はその場で死亡が確認されています。午前5時半時点でJRの遅れや運休に関する情報は入ってきていません。警察が身元の特定を進めるとともに、当時の詳しい状況などを調べています。【続報午前９時２０分発表】ＪＲ北海道によりますと、この事故による旅客列車への