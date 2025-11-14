2025年11月13日、シンガポールメディア・聯合早報は、中国の税務当局が資本規制の回避を目的とした国境を越える取引への取り締まりの一環として、ビッグデータを活用して海外所得の無申告を指摘するなど追跡調査を強化していると報じた。記事は、北京市や広東省深セン市など中国国内6カ所の地方税務当局が11日、ほぼ同じタイミングで「一部市民が海外で得た所得を申告せず、納税していない状況を発見した」とする声明を発表したと