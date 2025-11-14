14日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比1210円安の5万90円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値5万1281.83円に対しては1191.83円安。出来高は1万3373枚だった。 TOPIX先物期近は3328ポイントと前日比58.5ポイント安、TOPIX現物終値比53.72ポイント安だった。 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 50090 -1210 13373 日経