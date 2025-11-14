「マイルＣＳ・Ｇ１」（２３日、京都）マイルＣＳ連覇を狙うソウルラッシュは１３日、栗東ＣＷで６Ｆ８０秒１−３５秒４−１０秒９をマークした。ミッキーゴールド（３歳２勝クラス）とダノンジャガー（３歳１勝クラス）を追走して直線で最内に潜り込むと、ラストは一杯に追われ、それぞれ２頭に２馬身先着。池江師は「１週前なので長めから負荷をかけました。年齢を重ねて少し加速に時間がかかるようになっていますが、残り１