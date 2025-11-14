相川七瀬（50）とEvery Little Thing（以下、ELT）の“もっちー”こと持田香織（47）。時代を彩った2人のボーカリストが放つ「BIGBANG対談」後編は、2人が影響を受けたというアーティストの話からスタートです。相川香織が影響を受けたアーティストは?持田ドリカム（DREAMS COME TRUE）さんとZARDさん、好きでした。相川一緒だ!私、高校時代にドリカムのファンクラブに入っていたよ。持田本当に?相川うん。マジで