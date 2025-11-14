日本ハムの24年ドラフト1位の柴田が、今オフは野手に専念する。投打で期待される19歳は今季、投手として4試合に登板。防御率2・92をマークしたが、11日まで行われた沖縄・国頭での秋季キャンプも野手メニューをこなし「（オフは）打者だけでやります」と明かした。現在は「欲張るな」と自らに話しかけながら打撃練習をする“ささやき打法”で技術を磨き「話ながらだと集中しすぎないので、自分はそれがいい」と手応えを口に