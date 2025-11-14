第56回明治神宮大会が、きょう14日に開幕する。関西地区第1代表として出場する佛教大は開幕日に登場し、日本文理大との1回戦に臨む。広島からドラフト5位指名を受けた赤木晴哉は、「秋のリーグ戦の序盤は不安要素も多かったけど、今は思い切って投げ切れている」と自信を持って最後の全国舞台に向かう。昨秋も明治神宮大会に出場した。しかし創価大との1回戦の先発を同学年右腕の合木凜太郎に譲り、自身は3番手として登板