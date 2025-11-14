「エリザベス女王杯・Ｇ１」（１６日、京都）秋華賞３着からの戴冠を狙うのがパラディレーヌだ。３歳馬は過去１０年で２勝と古馬勢の強いレース。厚い壁に挑むが、前走で見せた上がり最速の末脚は強烈。中３週という厳しいローテにも疲れた様子はない。１７年にモズカッチャンが秋華賞３着→エリザベス女王杯制覇を達成。キズナ産駒の３歳牝馬が、同じ道をたどる。過去１０年で６勝を挙げる４歳馬に対し、３歳馬は２勝。古馬