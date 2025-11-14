「デイリー杯２歳Ｓ・Ｇ２」（１５日、京都）ドラマのような快進撃へ。大久保厩舎ゆかりの血統馬エイシンディードが２つ目のタイトルを目指す。「キング騎手がうまく乗ってくれた。芝の適性も示せて良かった」と前走を振り返る大久保師。ホッカイドウ競馬から中央へ移籍し、函館２歳Ｓを制したのは０７年ハートオブクィーン以来の快挙だった。かつて同厩舎に所属した母エーシンエムディーは芝１２００メートルで３勝を挙げた