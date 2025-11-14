大ヒットした伝説的少女マンガ『ストロボ・エッジ』が、WOWOWにて初の実写ドラマ化。なにわ男子の高橋恭平（25）が、主人公の一人、不器用でクールな男子・一ノ瀬蓮を演じている。「蓮は近寄りがたいように見えて、本当は真面目で優しい人。僕もクールな性格だと誤解されがちで、後輩に怖がられたりもするので（笑）。演じていてリンクする部分が多かったです。ビジュアルも原作に近づけるために、髪を黒く染めたり、制服のズボン