【核心直撃・細川成也インタビュー（１）】今や押しも押されもせぬ中日の主砲に成長したのが細川成也外野手（２７）だ。今季はケガによる約１か月半の離脱がありながら、３年連続２０本塁打超えを達成した。頼れる竜の４番をドラゴンズ応援大使のＳＫＥ４８・熊崎晴香（２８）が直撃。今季のベスト・ホームラン、そして来年からバンテリンドームに導入される「ホームランウイング」についての思いを聞いた。熊崎今季は１０８試