11月21日、細田守監督（58）の最新作『果てしなきスカーレット』が公開される。復讐に燃える王女スカーレットと現代日本から来た看護師の聖による、中世を舞台にした冒険物語だ。スカーレットの声を演じる芦田愛菜（21）は、エンディングテーマおよび劇中歌の歌唱も担当しており、透明感あふれる歌声にも注目が集まっている。映画の公開を記念して、『金曜ロードショー』（日本テレビ系）では4週連続で細田守監督作品を放送中だ。7