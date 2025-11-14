女子プロレス「マリーゴールド」のユナイテッド・ナショナル（ＵＮ）王者・ビクトリア弓月（２０）が、初の２冠王者へまっしぐらだ。１３日の新宿大会で同期の瀬戸レアを撃破し初防衛に成功。勢いの止まらない弓月は１７日の東京・後楽園ホール大会で山岡聖怜との若手タッグでツインスター王者のＣＨＩＡＫＩ＆松井珠紗に挑戦が決定している。今年１月にデビューした聖怜とは新世代エースタッグとして初めてコンビを結成した。