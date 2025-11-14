Honda鈴鹿の田中大聖先月行われたプロ野球ドラフト会議でロッテから7位指名を受けた田中大聖投手（Honda鈴鹿）が入団前から注目を集めている。11月10日、社会人野球日本選手権の準々決勝ヤマハ戦で投じた1球が161キロをマーク。元巨人助っ人も「オオタニの投げ方をとてもうまく真似している！」と脚光を浴びせた。田中は2-4と2点ビハインドの8回から登板。1死から死球を与えたが、優勝したヤマハ打線を1回無失点に抑えた。特に