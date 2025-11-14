上司たるもの聖人君子であるべきとまでは言わないが、部下にドン引きされるような言動は控えたほうがいいだろう。投稿を寄せた50代男性（営業／年収700万円）は、ある取引先の担当を引き継ぎする際、その後任と2人で取引先に挨拶に行こうと考えた。ところが……「上司が、自分が会いたい異性が（取引先に）いるため、強引に同行すると言い出して」営業担当の引き継ぎに上司がいてもそんなに変ではないが、そんな理由で同行されても