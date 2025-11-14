「ラグザス侍ジャパンシリーズ２０２５日本ＶＳ韓国」（１５、１６日・東京ドーム）に臨む侍ジャパン・井端弘和監督（５０）が１３日、データよりも経験を重視して巨人・岡本和真内野手（２９）を４番に据える考えを明かした。宮崎での強化合宿を１２日に終えて帰京し、この日は東京Ｄでの一部投手練習に目を光らせて一塁ベンチ前で金子ヘッドコーチやスタッフらと意見交換。ＭＬＢ球団に所属経験のあるアナリストからは、