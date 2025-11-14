◆男子プロゴルフツアー三井住友ＶＩＳＡ太平洋マスターズ第１日（１３日、静岡・太平洋Ｃ御殿場Ｃ＝７２６２ヤード、パー７０）２４年下部ツアー賞金王でプロ８年目の山田大晟（３０）＝相模原ＧＣ＝が６バーディー、１ボギーの５アンダー６５をマークし、初の首位発進を決めた。所属する相模原ＧＣのメンバーで、プロ野球・前巨人監督の原辰徳さん（６７）から授かった“金言”を胸に初優勝を狙う。山田の師匠・宮里優作（