ノースブリッジのみやこＳは１２着でした。１年１か月ぶりの実戦で超高速決着。さすがに厳しかったですが、調教の感触通り、走ろうとする気持ちはありましたし、ダートも悪くないと思います。今回に関しては、まずは無事に走り切ってくれたことが大事。この後も元気な状態で、一緒に次の目標へ向かいたいですね。今週は土曜に東京、日曜に京都で騎乗します。武蔵野Ｓはオメガギネス。前回のグリーンチャンネルＣは驚きました。