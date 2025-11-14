ブリュッセルで記者会見するドイツのメルツ首相＝10月（ゲッティ＝共同）【キーウ共同】ドイツのメルツ首相率いる連立政権は、今年4月以降に入国したウクライナからの避難民について、ドイツの生活保護に当たる「市民手当」の受給資格を与えない方針を固めた。関連法案を来週にも閣議決定する見通し。ドイツのメディアが13日報じた。ポーランドでは9月、就労していないウクライナ避難民の世帯を児童手当の支給対象から除外する