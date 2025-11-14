映画『果てしなきスカーレット』の公開を控える細田守監督のヒット作『バケモノの子』（2015年）が、きょう14日に日本テレビ系「金曜ロードショー」（後9：00〜後11：24※放送枠30分拡大、本編ノーカット）で放送される。【写真】声優陣も超豪華！『バケモノの子』キャラクター『バケモノの子』は、興行収入50億円を超え、2015年に公開された邦画ではNo.1の大ヒットを記録。バケモノの男と孤独な少年の奇妙な師弟関係を軸に、