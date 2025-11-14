京丹後市内で、もともとは織物問屋として使われていた建物。床面積が200?ほどあり、売りに出しても買い手がつかない状態だった（写真：U設計室提供）【写真】シェアハウスや焼き鳥店、宿泊施設に生まれ変わった事例など所有者がなんとかしたいと思っても動かない、動かせない不動産がある。ただ、時にはそこに善意と偶然が重なって思わぬ方向に動き始めることもある。京都府京丹後市の廃墟がたどった道のりはそうした事例のひとつ