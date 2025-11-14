◇ラグビー「リポビタンＤツアー２０２５」日本―ウェールズ（１５日、カーディフ）日本ラグビー協会は１４日、１５日（日本時間１６日）のウェールズ代表戦に向けた日本代表の試合登録選手を発表した。代表９２キャップの主軸でＦＷのリーチ・マイケル（ＢＬ東京）らが負傷のため離脱し迎える一戦。エディー・ジョーンズ・ヘッドコーチ（ＨＣ）は「ウェールズとは（今季）３戦目。お互いによく知っているし、秋の試合を楽しみ