巨人の石井琢朗新２軍監督（５５）が１３日、自主トレ期間に入る選手に“金言”を授けた。Ｇ球場で秋季キャンプを打ち上げ、ナインに訓示。「このオフはとにかく不安と向き合って過ごした中で、来年のキャンプインでは目をギラギラして会いましょうという話をしました」と明かした。同じ練習をこなすキャンプとは違い、オフはライバルの動きを知ることができない。だからこそ「一人になって、周りが見えていない中でどれだけ不