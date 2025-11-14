「冬の交通安全運動」が2025年11月13日から始まり、トラック運転手でインフルエンサーの「トラックめいめい」さんが交通安全を呼びかけました。道庁赤レンガ前で開かれたイベントには、道警や北海道交通安全協会などが参加しました。（インフルエンサー・トラックめいめいさん）「シートベルトは自分の身を守るためにも着用をお願いしたいと思います」イベントにはトラック運転手のインフルエンサーも登場