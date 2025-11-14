連日８時間超の猛練習を敢行した巨人の秋季キャンプ。地獄トレに密着したスポーツ報知の巨人投手担当と同野手担当が、注目選手の練習ぶりを「見た」で振り返った。地獄の秋季キャンプに耐え抜いた投手陣は心も体も強さを増した。連日、投げ込み、走り込み、フィジカル強化の３チームに分かれて行われた練習。杉内投手チーフコーチが「結構追い込みましたからね」と語るように体をいじめまくった。中でも注目は来季先発に挑戦