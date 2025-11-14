パドレスに身売りの可能性が浮上した。球団筆頭オーナーのサイドラー家が１３日（日本時間１４日）「球団売却の可能性を含み、パドレスの戦略的オプションを模索するために、正式な手続きを取ることを決めた。数か月に及び、有識者の助言をもとに、慎重に考察した末に、決断に至った」と声明を発表した。先代のチェアマンであるピーター・サイドラー氏が、２年前に死去した後、遺族間で裁判沙汰になるなど、お家騒動が勃発して